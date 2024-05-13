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Сутички біля парламенту Тбілісі: МВС Грузії закликало протестувальників звільнити територію, погрожуючи поліцією

Сутички біля парламенту Тбілісі: МВС Грузії закликало протестувальників звільнити територію, погрожуючи поліцією

Київ • УНН

 • 120484 перегляди

Сутички між поліцією та протестувальниками біля будівлі парламенту в Тбілісі (Грузія) спалахнули після того як Міністерство внутрішніх справ погрожувало застосувати силу, щоб очистити територію навколо законодавчого органу.

МВС Грузії, пригрозивши поліцією, закликало протестувальників звільнити прилеглу до парламенту територію. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії, передає УНН.

Деталі

У Тбілісі прямо зараз тривають сутички між силовиками та протестувальниками біля будівлі парламенту.

Зі свого боку, Міністерство внутрішніх справ Грузії опублікувало заяву, в якій повідомляє про порушення громадського порядку та закликає звільнити прилеглу до парламенту територію.

МВС закликає активістів звільнити входи до Законодавчого органу, щоб депутати пройшли до будівлі парламенту. В іншому випадку міліція діятиме в межах повноважень, передбачених законом, і забезпечуватиме проходження до парламенту силами поліції

- Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Додамо

Наразі поліція почала бити затриманих учасників акції.

Нагадаємо

Протести спалахнули після прийняття закону "про іноагентів", який викликав значну обуреність серед громадськості.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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