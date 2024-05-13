Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

МВД Грузии, пригрозив полицией, призвало протестующих освободить прилегающую к парламенту территорию. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии, передает УНН.

Детали

В Тбилиси прямо сейчас продолжаются столкновения между силовиками и протестующими у здания парламента.

Со своей стороны, Министерство внутренних дел Грузии опубликовало заявление, в котором сообщает о нарушении общественного порядка и призывает освободить прилегающую к парламенту территорию.

МВД призывает активистов освободить входы в Законодательный орган, чтобы депутаты прошли в здание парламента. В противном случае милиция будет действовать в пределах полномочий, предусмотренных законом, и обеспечивать прохождение в парламент силами полиции - Министерство внутренних дел Грузии.

Добавим

Полиция начала избивать задержанных участников акции.

Напомним

Протесты вспыхнули после принятия закона "об иноагентах", который вызвал значительное возмущение среди общественности.

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