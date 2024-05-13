В парламенте Грузии поддержали закон об "иноагентах" за минуту

Юридический комитет парламента Грузии рассмотрел и поддержал закон об "иноагентах" в третьем чтении за 67 секунд. Финальное голосование за документ - завтра, 14 мая. Об этом сообщает "Эхо Кавказа", передает УНН.

Детали

Как отмечается, представители оппозиции, которых некоторое время не пускали в здание парламента, не успели зайти на заседание комитета.

Председатель комитета Анри Оханашвили заявил, что третье чтение документа предусматривает лишь редакционные поправки, которых у депутатов правящей партии не оказалось.

Члены правящей партии "Грузинская мечта" прибыли в здание законодательного органа после того, как спецназ оттеснил оттуда протестующих. Полицейские избили нескольких демонстрантов, есть задержанные. При появлении депутатов митингующие кричали "Рабы! Рабы!"

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Противники законопроекта собрались накануне на проспекте Руставели в 22:00 и, как было запланировано, провели там всю ночь.

Акция проходила мирно. Прежде чем приступить к оттеснению протестующих с нескольких участков, правоохранители объявили через громкоговоритель, что дают демонстрантам 5 минут на то, чтобы покинуть территорию.

Еще одна группа спецназа находится на площади Свободы. Активных действий против протестующих они не предпринимают.

Уже завтра, 14 мая, правящая партия планирует рассмотреть и утвердить в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на заседании сессии.

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