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В парламенте Грузии поддержали закон об "иноагентах" за минуту
Возле грузинского парламента вспыхнули столкновения, когда полиция силой оттеснила протестующих, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах". В парламенте Грузии поддержали закон за минуту. Финальное голосование - завтра.
Сумскую область враг с ночи обстрелял пять раз: зафиксировано 24 взрыва
россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 24 взрыва и обстреляв Белопольскую и Краснопольскую громады.
Наводнения и холодная лава с вулкана Марапи унесли жизни 37 человек в Индонезии
По меньшей мере 37 человек погибли и более 100 домов, мечетей и объектов были повреждены, когда сильные дожди вызвали потоки холодной лавы и пепла с индонезийского вулкана Марапи на острове Суматра.
По Харьковской области россияне били из авиации, РСЗО, минометов: полиция сообщила о последствиях
Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из авиации, реактивных систем залпового огня и минометов, повредив жилые дома, частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, ранив нескольких гражданских лиц и заставив эвакуировать более 1600 жителей из прифронтовых районов, сообщили в полиции.
российские обстрелы повредили 4 дома и инфраструктуру на Херсонщине
4 частных дома, объекты критической инфраструктуры и сотовая башня были повреждены в Херсонской области в результате вражеской агрессии.
рф несет потери: 1740 военнослужащих погибли за минувшие сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1740 военнослужащих.
Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших
В белгороде (рф) под завалами российского дома погибло 15 человек, еще 17 - пострадали. На месте разрушения завершили поисково-спасательные работы.
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет
российские войска дважды обстреляли Николаевскую область 12 мая, но обошлось без жертв.
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки
За минувшие сутки противник 399 раз обстрелял 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 178 беспилотников, 7 ракетно-артиллерийских обстрелов и 209 артиллерийских обстрелов. Однако никто не пострадал.
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией
Столкновения между полицией и протестующими у здания парламента в Тбилиси (Грузия) вспыхнули после того как Министерство внутренних дел угрожало применить силу, чтобы очистить территорию вокруг законодательного органа.