Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах". Об этом сообщает Эхо Кавказа, пишет УНН.

Детали

Зурабишвили выдвинула предложение отложить дату вступления закона в силу до 1 ноября, с учетом того, что 26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. 26 октября Зурабишвили дала понять, что не согласна с предложением властей внести поправки в законопроект в рамках механизма вето.

Президент призвала парламент Грузии не надеяться на нее ни в коем случае - она не вступит в "какую-то игру, чтобы как-то облагородить этот закон".

Этот закон - российский, методы нашего правительства - российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра - российская, - сказала она.

Зурабишвили отметила, что 11 мая Грузия еще раз показала миру и всему обществу, что не позволит ставить под сомнение свое европейское будущее, и не допустит принятия "российского закона".

Со своей стороны руководство страны показало растерянность, продемонстрировало, что не имеет перед таким количеством народа никакой стратегии, кроме той, которая характеризует такую власть, когда уже нет у нее доверия народа, то есть - ложь, манипуляция, чтобы было создано недоразумение, но этого недоразумения не будет, - подчеркнула президент.

Глава государства также отреагировала на слова премьера Грузии о том, что в отношении парламента Грузии и сотрудников полиции планируется насилие.

Вы никого не сможете этим запугать, вы сами не верите в подобные конспирации. Шантаж и невероятные оскорбления... мне стыдно, когда я слышу такое от парламентариев. Это - проявление их внутренней запуганности. Это - ужасное выражение их внутреннего состояния, - резюмировала Зурабишвили.

Заседание сессии и голосование в третьем чтении за скандальный законопроект в парламенте должно состояться 14 мая.

Напомним

Тысячи противников закона об "иностранных агентах" в Грузии проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента накануне запланированного на 14 мая голосования по спорному законопроекту.