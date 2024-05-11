Студенти Тбіліського держуніверситету оголосили про початок страйку: вимагають відкликати закон про іноагентів
Київ • УНН
Студенти Тбіліського державного університету оголосили страйк, бойкотуючи заняття з 13 травня на знак протесту проти законопроекту про "іноземних агентів" і вимагаючи його відкликання.
Частина студентів Тбіліського державного університету імені Джавахішвілі оголосила про початок страйку з вимогою відкликання законопроекту про іноагентів, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
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Із понеділка, 13 травня, вони обіцяють бойкотувати навчальний процес. Замість університету студенти вирушать до парламенту Грузії, де комітет із юридичних питань розпочне розгляд спірної ініціативи у третьому читанні.
"Ми ухвалили рішення, що не зайдемо до аудиторії з понеділка. З 9 години ранку ми стоятимемо на проспекті Руставелі і протестуватимемо проти спроби легалізувати чинну путінську диктатуру в країні", — заявляють вони.
Ініціатори страйку закликали викладачів підтримати їх. Також вони звертаються до учнів інших вишів.
"Виходьте з аудиторій та приєднуйтесь до нашої ініціативи. Грузія не стане росією, і гарантами цього будемо ми, покоління, народжене у незалежній Грузії – вперед до Європи! Сила в єдності!" — кажуть студенти.
Контекст
1 травня Парламент Грузії проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу" у другому читанні.
Ввечері цього дня тисячі людей зібралися біля парламенту Грузії, вимагаючи відкликати закон, який у народі прозвали "російським". Спецназ, як пишуть місцеві ЗМІ, задіяв водомети і сльозогінний газ щодо демонстрантів біля службових входів у будівлю. Повідомлялося також про факти використання гумових куль.
Загалом у Грузії під час розгону мітингу біля парламенту в Тбілісі 1-2 травня було госпіталізовано 15 людей, серед постраждалих - співробітники правоохоронних органів.
Нагадаємо
Понад 30 депутатів Європарламенту закликали віцепрезидента Єврокомісії та главу дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля призупинити для Грузії статус кандидата на вступ в ЄС.