Студенты Тбилисского госуниверситета объявили о начале забастовки: требуют отозвать закон об иноагентах

Часть студентов Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили объявила о начале забастовки с требованием отзыва законопроекта об иноагентах, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

С понедельника, 13 мая, они обещают бойкотировать учебный процесс. Вместо университета студенты отправятся в парламент Грузии, где комитет по юридическим вопросам начнет рассмотрение спорной инициативы в третьем чтении.

"Мы приняли решение, что не зайдем в аудиторию с понедельника. С 9 часов утра мы будем стоять на проспекте Руставели и протестовать против попытки легализовать действующую путинскую диктатуру в стране", - заявляют они.

Инициаторы забастовки призвали преподавателей поддержать их. Также они обращаются к ученикам других вузов.

"Выходите из аудиторий и присоединяйтесь к нашей инициативе. Грузия не станет россией, и гарантами этого будем мы, поколение, рожденное в независимой Грузии - вперед в Европу! Сила в единстве!" - говорят студенты.

Контекст

1 мая Парламент Грузии проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении.

Вечером этого дня тысячи людей собрались возле парламента Грузии, требуя отозвать закон, который в народе прозвали "российским". Спецназ, как пишут местные СМИ, задействовал водометы и слезоточивый газ в отношении демонстрантов у служебных входов в здание. Сообщалось также о фактах использования резиновых пуль.

Всего в Грузии во время разгона митинга возле парламента в Тбилиси 1-2 мая было госпитализировано 15 человек, среди пострадавших - сотрудники правоохранительных органов.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.