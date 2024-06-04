Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  80546 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  92900 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  91761 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  65555 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  108921 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  61303 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  59335 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115296 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117782 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  172417 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины

Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины

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Размер субсидии будет автоматически пересчитан, с учетом новых тарифов на электроэнергию

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Прокудин о ситуации на Херсонщине: оккупанты обстреляли Белозерку, есть раненые

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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3 июня 2024, 10:13  •  172396 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  159365 просмотра

Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

Правящая партия Грузии планирует представить законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, включая запрет однополых браков, усыновление детей негетеросексуальными парами, операции по смене пола и "пропаганду ЛГБТ" в образовании и СМИ.

Общество •   •  1869 просмотра
Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

Украинские эксперты показали журналисту The Wall Street Journal западную микроэлектронику в российском оружии (видео)

Как отмечается в материале WSJ, несмотря на санкции Запада, россия продолжает импортировать важные иностранные компоненты для своего оружия, которое используется против Украины.

Война •   •  3502 просмотра
Украинские эксперты показали журналисту The Wall Street Journal западную микроэлектронику в российском оружии (видео)

Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

Аварийные отключения электроэнергии были введены во многих регионах Украины.

Общество •   •  3835 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины

Кабинет Министров Украины одобрил распределение 2,19 млрд грн субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на ремонт и строительство 50 укрытий в школах, в основном в 8 прифронтовых и приграничных с рф регионах.

Общество •   •  5536 просмотра
Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины

Размер субсидии будет автоматически пересчитан, с учетом новых тарифов на электроэнергию

В связи с повышением тарифов на электроэнергию размер субсидии для получателей будет автоматически пересчитан Пенсионным фондом Украины. Это не требует от получателей субсидий повторного обращения.

Общество •   •  4905 просмотра
Размер субсидии будет автоматически пересчитан, с учетом новых тарифов на электроэнергию

Повышение акцизов на сигареты: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, при этом акцизный налог на сигареты привязан к курсу евро и должен увеличиваться на 23% в 2025 году, затем на 5% ежегодно в 2026-2028 годах, чтобы достичь минимального уровня ЕС к 2028 году.

Экономика •   •  5485 просмотра
Повышение акцизов на сигареты: законопроект прошел первое чтение

Прокудин о ситуации на Херсонщине: оккупанты обстреляли Белозерку, есть раненые

В результате российских обстрелов погибли и получили ранения мирные жители в 16 населенных пунктах Херсонской области.

Общество •   •  5289 просмотра
Прокудин о ситуации на Херсонщине: оккупанты обстреляли Белозерку, есть раненые

"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

Вячеслав Петрище, владелец "Олсидз Блэк Си", имеет неоднозначную репутацию, поддерживая произведения Михаила Булгакова и заявление пророссийского политика Роберта Фицо о том, что "Украина - самая коррумпированная страна в мире".

Экономика •   •  29028 просмотра
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"

Армия рф ударила по Середине-Буде в Сумской области, погиб мужчина

В результате обстрела российскими войсками города Середина-Буда Сумской области на собственном дворе погиб 70-летний пенсионер.

Война •   •  8313 просмотра
Армия рф ударила по Середине-Буде в Сумской области, погиб мужчина

В Ровно эвакуировали работников ОВА: поступило сообщение о заминировании

Анонимное сообщение о минировании стало причиной эвакуации всех сотрудников из здания Ровенской облгосадминистрации, и в настоящее время спецслужбы проводят проверку помещения.

Криминал и ЧП •   •  6505 просмотра
В Ровно эвакуировали работников ОВА: поступило сообщение о заминировании