Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" планирует внести в парламент законопроектов, ограничивающих права ЛГБТ. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, пишет Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Новый пакет документов предусматривает проект закона "о семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и поправки к еще 18 законам. По словам Папуашвили, предусмотрен запрет на:

"регистрацию альтернативного брачного союза";

усыновление ребенка негетеросексуальными лицами;

проведение хирургических операций по смене пола;

"ЛГБТ-пропаганду" в секторе образования и в СМИ;

проведение собраний или манифестаций с целью популяризации однополых браков и тому подобное.

Кроме того, грузинские депутаты стремятся запретить показ однополых интимных сцен, сцен инцеста в телеэфире и кинотеатрах.

Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Также Папуашвили заявил, что День святости семьи (17 мая) будет объявлен выходным – соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс.

Дополнение

По словам спикера законопроекты утвердят в первом чтении во время весенней сессии, а во втором и третьем чтениях – во время осенней. В издании отметили, что правящая партия в грузинском парламенте имеет достаточно голосов, чтобы утвердить инициативу.

Напомним

Несколько стран ЕС настаивают на ведении санкций против Грузии, включая приостановку безвизового режима, в ответ на закон об "иностранных агентах", аналогичный российскому законодательству.