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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Спикер грузинского парламента подписал закон об "иноагентах"

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 07:35  •  809 просмотра

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Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал противоречивый закон об "иностранных агентах", который требует от СМИ, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа регистрироваться как организации, "проводящие интересы иностранной силы".

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах"( "О прозрачности иностранного влияния"). Об этом он сообщил на брифинге в здании законодательного органа, сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа". 

Детали 

28 мая парламент Грузии не учел замечаний президента Саломе Зурабишвили, преодолев ее вето  и окончательно утвердив закон. За преодоление вето проголосовали 84 депутата, против - 4.

Согласно Конституции Грузии, если президент после преодоления вето отказывается от подписания, закон в 5-дневный срок подписывает и публикует председатель парламента.

В течение двух месяцев (до начала августа) соответствующие органы / должностные лица должны принять / опубликовать подзаконные акты, а Министерство юстиции Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны провести "предварительные материально-технические и другие мероприятия для выполнения этого закона"

Уже с августа СМИ и НПО, которые по данным 2023 года получали более 20% дохода из-за рубежа (это абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НПО, которые работают преимущественно с западными фондами), в течение месяца должны через Дом юстиции подать заявление о регистрации как организаций, которые проводят интересы иностранной силы.

Для выявления организаций, "проводящих интересы иностранной силы" министерство юстиции в любое время может провести мониторинг, а уполномоченный чиновник-получить необходимую информацию, в том числе и персональные данные.

Дополнение

Противоречивый закон, который критики называют российским, вызвал массовые протесты в стране, длящиеся уже несколько месяцев.   

В Евросоюзе заявили, что разочарованы действиями грузинского парламента, который одолел вето президента на закон об "иноагентах". 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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