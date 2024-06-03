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Спікер грузинського парламенту підписав закон про "іноагентів"

Спікер грузинського парламенту підписав закон про "іноагентів"

Київ • УНН

 • 22746 перегляди

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав суперечливий закон про "іноземних агентів", який вимагає від ЗМІ, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону реєструватися як організації, що "проводять інтереси іноземної сили".

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закон про "іноагентів" ("Про прозорість іноземного впливу"). Про це він повідомив на брифінгу в будівлі законодавчого органу. повідомляє УНН із посиланням на "Ехо Кавказу". 

Деталі 

28 травня парламент Грузії не врахував зауважень президента Саломе Зурабішвілі, подолавши її вето  й остаточно затвердивши закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти - 4.

Згідно з конституцією Грузії, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання, закон у 5-денний термін підписує і публікує голова парламенту.

Упродовж двох місяців (до початку серпня) відповідні органи/посадовці мають ухвалити/опублікувати підзаконні акти, а міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести "попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону"

Уже із серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону (це абсолютна більшість грузинських онлайн-ЗМІ та НУО, які працюють переважно із західними фондами), упродовж місяця мають через Дім юстиції подати заяву про реєстрацію як організацій, що проводять інтереси іноземної сили.

Для виявлення організацій, що "проводять інтереси іноземної сили" міністерство юстиції в будь-який час може провести моніторинг, а уповноважений чиновник - отримати необхідну інформацію, зокрема і персональні дані.

Доповнення

Суперечливий закон, який критики називають російським, викликав масові протести в країні, що тривають уже кілька місяців.  

У Євросоюзі заявили, що розчаровані діями грузинського парламенту, який здолав вето президентки на закон про "іноагентів". 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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