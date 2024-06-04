Правляча партія Грузії хоче обмежити права ЛГБТ в країні
Київ • УНН
Правляча партія Грузії планує представити законопроекти, що обмежують права ЛГБТ, включаючи заборону одностатевих шлюбів, усиновлення дітей негетеросексуальними парами, операції зі зміни статі та "пропаганду ЛГБТ" в освіті та ЗМІ.
У Грузії керівна партія "Грузинська мрія" планує внести до парламенту законопроєктів, що обмежує права ЛГБТ. Про це заявив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, пише Эхо Кавказа, передає УНН.
Деталі
Новий пакет документів передбачає проєкт закону "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів. За словами Папуашвілі, передбачено заборону на:
- «реєстрацію альтернативного шлюбного союзу»;
- усиновлення дитини негетеросексуальними особами;
- проведення хірургічних операцій із зміни статі;
- «ЛГБТ-пропаганду» у секторі освіти та у ЗМІ;
- проведення зборів чи маніфестацій з метою популяризації одностатевих шлюбів тощо.
Окрім того, грузинські депутати прагнуть заборонити показ одностатевих інтимних сцен, сцен інцесту у телеефірі та кінотеатрах.
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Також Папуашвілі заявив, що День святості сім'ї (17 травня) буде оголошено вихідним – відповідні зміни внесуть до Трудового кодексу.
Доповнення
За словами спікера законопроєкти затвердять у першому читанні під час весняної сесії, а у другому та третьому читаннях – під час осінньої. У виданні відзначили, що керівна партія в грузинському парламенті має достатньо голосів, щоб затвердити ініціативу.
Нагадаємо
Кілька країн ЄС наполягають на введенні санкцій проти Грузії, включаючи призупинення безвізового режиму, у відповідь на закон про "іноземних агентів", аналогічний російському законодавству.