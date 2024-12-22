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Премьер-министр Грузии угрожает президенту тюремным заключением и отвергает возможность новых выборов

Премьер-министр Грузии угрожает президенту тюремным заключением и отвергает возможность новых выборов

Киев  •  УНН

 • 2353 просмотра

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Иракли Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту страны Саломе Зурабишвили уголовной ответственностью, если она не покинет президентскую резиденцию до 29 декабря. Об этом пишет УНН со ссылкой на Новости – Грузия.

Никому не хочется сажать 72-летнюю женщину в тюрьму, но ее действия могут привести к нарушению Уголовного кодекса. Это подставит не только ее, но и тех, кто останется вместе с ней в резиденции. Я уверен, что у нее хватит здравого смысла избежать этого

Ираклий Кобахидзе

Протесты теряют поддержку?

Кобахидзе утверждает, что акции протеста в Грузии теряют масштаб. По его словам, субботняя демонстрация на проспекте Руставели собрала всего около 3 тысяч человек. Видеокадры, на которых видно большое скопление протестующих, премьер назвал старыми, хотя на них четко видна новогодняя символика этого года.

"Люди больше не участвуют в акциях. Радикальная оппозиция находится в состоянии эмоционального срыва, им не удалось спровоцировать полицию или создать напряженную ситуацию", - заявил Кобахидзе.

Никаких перевыборов не будет

Премьер также исключил возможность проведения новых выборов, назвав такие требования "комичными". По его словам, Центризбирком, Конституционный суд и парламент подтвердили легитимность последних выборов, и правительство продолжает выполнять свои обязанности.

Он подытожил, что нет никаких оснований для перевыборов. Эти требования - лишь попытка дестабилизации.

Напомним

В Грузии анонсировали масштабную акцию "Цепь единства" 28 декабря. Акция продлится час. Премьер Грузии пригрозил президенту тюрьмой и отверг возможность перевыборов.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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