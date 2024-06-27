Парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ. Это еще один закон, который противоречит европейскому курсу Тбилиси. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Основной законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" поддержали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов. Также парламентарии поддержали поправки к различным законам, предусмотренным пакетом. Окончательно утвердить эти законопроекты запланировано на осенней сессии парламента.

Основная часть оппозиции в рассмотрении законопроекта и голосовании не участвовала, бойкотировав заседание.

Поправки в частности предусматривают также запрет на регистрацию любых браков, кроме союза мужчины и женщины, усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами.

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Также вводится запрет на хирургические операции по смене пола, за что предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 4 лет. За пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях физлица будут штрафоваться на 1,5 тыс. лари (около $532), юрлица - на 4 тыс. лари (более $1,4 тыс.).

Кроме того, вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены или рекламу такого содержания. За распространение рекламы, содержащей тему ЛГБТ, физлица будут штрафоваться на 800 лари (около $284), юрлица - на 2,5 тыс. лари (около $886).

Дополнение

В рф аналогичные нормы действуют с 2013 года. В 2023 году Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил несуществующее "международное общественное движение ЛГБТ".

В Грузии таким образом принимается уже второй закон, аналогичный российскому. Первым был закон об "иноагентах".

Напомним

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, предупредил, что двери для вступления Грузии в Европейский Союз будут закрыты, если Тбилиси "продолжит идти тем же путем".