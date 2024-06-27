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Парламент Грузії в першому читанні підтримав закон проти ЛГБТ

Київ • УНН

 • 16396 перегляди

Парламент Грузії у першому читанні підтримав закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ та обмеження прав ЛГБТК+, що суперечить європейським прагненням країни.

Парламент Грузії в першому читанні підтримав закон проти ЛГБТ

Парламент Грузії підтримав у першому читанні пакет законодавчих змін щодо заборони пропаганди ЛГБТ. Це ще один закон, який суперечить європейському курсу Тбілісі. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Деталі 

Основний законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" підтримали 78 депутатів при кворумі у 50 голосів. Також парламентарі підтримали поправки до різних законів, передбачених пакетом.  Остаточно затвердити ці законопроекти заплановано на осінній сесії парламенту.

Основна частина опозиції у розгляді законопроєкту та голосуванні не брала участі, бойкотувавши засідання.

Поправки зокрема передбачають також заборону на реєстрацію будь-яких шлюбів, окрім спілки чоловіка та жінки, усиновлення неповнолітніх гомосексуальними парами.

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Також вводиться заборона на хірургічні операції зі зміни статі, за що передбачається кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 4 років. За пропаганду ЛГБТ у навчальних закладах фізособи штрафуватимуться на 1,5 тис. ларі (близько $532), юрособи — на 4 тис. ларі (понад $1,4 тис.).

Окрім того, мовникам буде заборонено показувати в ефірі інтимні одностатеві сцени або рекламу такого змісту. За поширення реклами, що містить тему ЛГБТ, фізособи штрафуватимуться на 800 ларі (близько $284), юрособи — на 2,5 тис. ларі (близько $886).

Доповнення

У рф аналогічні норми діють із 2013 року. У 2023 році Верховний суд РФ визнав екстремістським і заборонив неіснуючий "міжнародний громадський рух ЛГБТ".

У Грузії таким чином ухвалюється вже другий закон, аналогічний російському. Першим був закон про "іноагенти".

Нагадаємо

Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, попередив, що двері для вступу Грузії до Європейського Союзу будуть зачинені, якщо Тбілісі "продовжить йти тим самим шляхом".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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