У ПАРЄ ухвалили резолюцію, яка засуджує дії в Грузії
Київ • УНН
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, яка засуджує дії в Грузії, зокрема стосується закону про "іноземних агентів" і силовий розгін протестувальників, повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, яка засуджує дії в Грузії, зокрема стосується закону про "іноземних агентів" і силовий розгін протестувальників, повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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"У ПАРЄ щойно ухвалено резолюцію, яка засуджує дії в Грузії. Зокрема, це стосується ухвалення так званого закону про "іноагентів" та силовий розгін протестуючих. А також Асамлея засуджує скандальні зміни до Виборчого кодексу, які фактично зменшують кворум членів ЦВК для прийняття рішень", - вказав Гончаренко.
У ПАРЄ сьогодні очікується ухвалення резолюції про допомогу українським біженцям і переселенцям - нардеп27.06.24, 09:33 • 28602 перегляди