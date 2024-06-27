У ПАРЄ сьогодні очікується ухвалення резолюції про допомогу українським біженцям і переселенцям - нардеп
Київ • УНН
За словами українського депутата, очікується, що ПАРЄ ухвалить резолюцію по українських біженцях і вимушених переселенцях, включаючи положення про соціальну допомогу і виплати їм.
У Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні важливий день - очікується ухвалення резолюції, яка стосується українських біженців та ВПО, у тому числі виплат їм, повідомив член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні дуже важливий день в ПАРЄ! Буде ухвалено резолюцію, яка стосується українських біженців та ВПО! Соцдопомога, виплати і не тільки, - зазначив Гончаренко. - Буде дуже складно, але точно переможемо".
З його слів, "є можливість добитись виплат нашим ВПО".
ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення міжнародного механізму для виплат постраждалим внаслідок війни26.06.24, 20:37 • 54010 переглядiв