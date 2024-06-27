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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ПАСЕ сегодня ожидается принятие резолюции о помощи украинским беженцам и переселенцам - нардеп

В ПАСЕ сегодня ожидается принятие резолюции о помощи украинским беженцам и переселенцам - нардеп

Киев  •  УНН

27 июня 2024, 06:33  •  16608 просмотра

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По словам украинского депутата, ожидается, что ПАСЕ примет резолюцию об украинских беженцах и вынужденных переселенцах, включая положение о социальной помощи и выплатах им.

В Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня важный день - ожидается принятие резолюции, которая касается украинских беженцев и ВПЛ, в том числе выплат им, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня очень важный день в ПАСЕ! Будет принята резолюция, касающаяся украинских беженцев и ВПЛ! Соцпомощь, выплаты и не только, - отметил Гончаренко. - Будет очень сложно, но точно одержим победу".

По его словам, "есть возможность добиться выплат нашим ВПЛ".

ПАСЕ приняла резолюцию о создании международного механизма для выплат пострадавшим в результате войны26 июня 2024, 17:37 • 52397 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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