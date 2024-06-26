Сегодня, 26 июня в ПАСЕ приняли резолюцию о роли санкций в противодействии захватнической войне российской федерации против Украины, которая предусматривает, что средства от замороженных активов рф используют для восстановления Украины и компенсацию для ВПЛ.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

Деньги от замороженных активов рф должны пойти на восстановление Украины и компенсацию, в том числе для ВПЛ! В ПАСЕ принята резолюция о роли санкций в противодействии захватнической войне российской федерации против Украины - пишет Гончаренко.

Нардеп отмечает, что этот документ предусматривает создание международного компенсационного механизма, который будет направлен на компенсацию для пострадавших в войне и на восстановление Украины.

Кроме того, резолюция вводит существенные ограничительные меры против России: установление лимита цен на нефть и меры экспортного контроля; адресные санкции против лиц и компаний, которые непосредственно участвуют в войне РФ против Украины; создание реестра лиц и компаний в странах-членах Совета Европы, которые поддерживают войну против Украины - добавляет он.

Напомним,

Сегодня, 26 июня в ПАСЕ приняли резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии российской федерации против Украины" в котором предлагают создать спецтрибунал по россии.