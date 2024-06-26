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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ПАРЄ ухвалили резолюцію про створення спецтрибуналу по росії

Київ • УНН

 • 33620 перегляди

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, що пропонує створити спеціальний трибунал для притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.

ПАРЄ ухвалили резолюцію про створення спецтрибуналу по росії

Сьогодні, 26 червня в ПАРЄ ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України" у якому пропонують створити спецтрибунал по росії. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

В ПАРЄ щойно ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України" про створення спецтрибуналу по росії.В ній пропонується створення спецтрибуналу по росії на базі угоди Ради Європи з Україною

- повідомляє Гончаренко.

Він зазначає, що у резолюції йдеться про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.

Також закликають визнати "вагнер" терористичною організацією

- додав він.

Нагадаємо

На літній сесії ПАРЄ підтримали резолюцію України "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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