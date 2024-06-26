ПАРЄ ухвалили резолюцію про створення спецтрибуналу по росії
Київ • УНН
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, що пропонує створити спеціальний трибунал для притягнення Росії до відповідальності за її агресію проти України.
Сьогодні, 26 червня в ПАРЄ ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України" у якому пропонують створити спецтрибунал по росії. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
В ПАРЄ щойно ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України" про створення спецтрибуналу по росії.В ній пропонується створення спецтрибуналу по росії на базі угоди Ради Європи з Україною
Він зазначає, що у резолюції йдеться про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини.
Також закликають визнати "вагнер" терористичною організацією
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На літній сесії ПАРЄ підтримали резолюцію України "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру".