Сегодня, 26 июня в ПАСЕ приняли резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии российской федерации против Украины" в котором предлагают создать спецтрибунал по России. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.

В ПАСЕ только что приняли резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии российской федерации против Украины" о создании спецтрибунала по россии.В ней предлагается создание спецтрибунала по россии на базе соглашения Совета Европы с Украиной - сообщает Гончаренко.

Он отмечает, что в резолюции говорится о необходимости использования всех инструментов для привлечения к ответственности за военные преступления.

Также призывают признать "вагнер" террористической организацией - добавил он.

Напомним

На летней сессии ПАСЕ поддержали резолюцию Украины "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира".