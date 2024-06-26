ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує політику москви з русифікації окупованих територій України

На літній сесії ПАРЄ підтримали резолюцію України "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру". Про це розповіла членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

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Народна депутатка підкреслила, що цей документ містить безпрецедентні положення щодо підтримки нашої культури та збереження української ідентичності. Резолюцію підтримали 103 голосами "За".

За словами Кравчук, резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, що здійснюється рф з 2014 року на окупованих територіях України, включаючи заперечення української культурної ідентичності, мови, літератури та історії.

За час агресії було зруйновано або пошкоджено понад тисячу об'єктів культурної спадщини України!

До того ж у документі чітко закріплено, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність.

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Кравчук розповіла, що резолюція містить заклик до держав:

На літній сесії ПАРЄ говоритимуть про повернення дітей та визволення із полону журналістів

Окрім того, держави-члени організації допомагатимуть Україні:

Це важливий фундамент для того, аби відповідальність для росії за зазіхання на нашу ідентичність настала. Вже розпочинаємо роботу над імплементацією!