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ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує політику москви з русифікації окупованих територій України

Київ • УНН

 • 20039 перегляди

Літня сесія ПАРЄ ухвалила українську резолюцію "Протидія стиранню культурної ідентичності в часи війни та миру", яка засуджує систематичну політику рф щодо русифікації та знищення української культурної спадщини з 2014 року на окупованих територіях, визнаючи її воєнним злочином та геноцидом проти української ідентичності.

ПАРЄ ухвалила резолюцію, що засуджує політику москви з русифікації окупованих територій України

На літній сесії ПАРЄ підтримали резолюцію України "Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру". Про це розповіла членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.

Деталі

Народна депутатка підкреслила, що цей документ містить безпрецедентні положення щодо підтримки нашої культури та збереження української ідентичності. Резолюцію підтримали 103 голосами "За".

За словами Кравчук, резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, що здійснюється рф з 2014 року на окупованих територіях України, включаючи заперечення української культурної ідентичності, мови, літератури та історії.

За час агресії було зруйновано або пошкоджено понад тисячу об'єктів культурної спадщини України!

- підкреслює народна депутатка. 

До того ж у документі чітко закріплено, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність.

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Кравчук розповіла, що резолюція містить заклик до держав: 

  • Ратифікувати конвенції Ради Європи про захист культурної спадщини;
  • Посилити санкції за свавільні військові руйнування, не виправдані "нагальною військовою необхідністю";
  • Розширити сферу свого правового регулювання, включивши до неї порушення проти культурної спадщини, зокрема культурні чистки;
  • Передбачати повне відшкодування на основі міжнародного права, зокрема шляхом реституції, компенсації, реабілітації, сатисфакції та гарантій неповторення руйнувань;
  • Зміцнювати здатність боротися з незаконним обігом культурних цінностей, зокрема шляхом санкцій проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконному переміщенню артефактів чи торгівлі ними, проводить або організовує незаконні розкопки чи використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних до них державних установ, відповідальних за ці дії;
  • Розвивати підготовку військовослужбовців, поліцейських, митників та працівників системи правосуддя, з метою сприяння запобіганню, розслідуванню та кримінальному переслідуванню порушень щодо культурної спадщини;
  • Підвищувати обізнаність про те, як пропаганда, імперські та неоімперські практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, в тому числі проти культурної спадщини;
  • Підвищувати обізнаність про цілеспрямовану індоктринацію та мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях з боку рф.

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Окрім того, держави-члени організації допомагатимуть Україні:

  1. збирати, фіксувати, документувати та зберігати докази злочинів, скоєних рф проти матеріальної та нематеріальної культурної спадщини в Україні, в тому числі з метою оцінки збитків та отримання репарацій;
  2. сприяти оцифруванню об'єктів культурної спадщини та власності;
  3. розбудовувати інституційну спроможність для забезпечення найкращого використання фінансування, покращення управління спадщиною та здійснення реконструкції; а також розробляти проекти для культурної спадщини, підтримки культурної життєздатності та культурних обмінів, надаючи підтримку та ресурси художникам, письменникам, музикантам та іншим професіоналам у сфері культури, а також фінансуючи ініціативи, гранти та програми резиденцій.

Це важливий фундамент для того, аби відповідальність для росії за зазіхання на нашу ідентичність настала. Вже розпочинаємо роботу над імплементацією!

- наголосила Євгенія Кравчук. 

Нагадаємо

У понеділок, 24 червня, у Страсбурзі розпочалася літня сесія ПАРЄ. Як заявила  очільниця української делегації, народна депутатка Марія Мезенцева, Парламентська Асамблея має намір ухвалити низку резолюцій на підтримку України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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