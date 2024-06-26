На летней сессии ПАСЕ поддержали резолюцию Украины "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира". Об этом рассказала член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.

Детали

Народный депутат подчеркнула, что этот документ содержит беспрецедентные положения по поддержке нашей культуры и сохранения украинской идентичности. Резолюцию поддержали 103 голосами "За".

По словам Кравчук, резолюция осуждает систематическую государственную политику русификации, осуществляемую рф с 2014 года на оккупированных территориях Украины, включая отрицание украинской культурной идентичности, языка, литературы и истории.

За время агрессии было разрушено или повреждено более тысячи объектов культурного наследия Украины! - подчеркивает народный депутат.

К тому же в документе четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность.

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Кравчук рассказала, что резолюция содержит призыв к государствам:

Ратифицировать конвенции Совета Европы о защите культурного наследия;

Усилить санкции за своевольные военные разрушения, не оправданные "насущной военной необходимостью";



Расширить сферу своего правового регулирования, включив в нее нарушения против культурного наследия, в частности культурные чистки;



Предусматривать полное возмещение на основе международного права, в частности путем реституции, компенсации, реабилитации, сатисфакции и гарантий неповторения разрушений;



Укреплять способность бороться с незаконным оборотом культурных ценностей, в частности путем санкций против всех, кто осуществляет или способствует незаконному перемещению артефактов или торговли ими, проводит или организует незаконные раскопки или использует артефакты в собственных целях (выставки, аукционы, научные публикации), а также обеспечить привлечение к ответственности органов власти и причастных к ним государственных учреждений, ответственных за эти действия;



Развивать подготовку военнослужащих, полицейских, таможенников и работников системы правосудия, с целью содействия предотвращению, расследованию и уголовному преследованию нарушений в отношении культурного наследия;



Повышать осведомленность о том, как пропаганда, имперские и неоимперские практики, в частности идеология "русского мира", могут создавать почву для нарушений международного права, в том числе против культурного наследия;



Повышать осведомленность о целенаправленной индоктринации и милитаризации украинских детей на оккупированных территориях со стороны рф.



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Кроме того, государства-члены организации будут помогать Украине:

собирать, фиксировать, документировать и хранить доказательства преступлений, совершенных рф против материального и нематериального культурного наследия в Украине, в том числе с целью оценки ущерба и получения репараций; способствовать оцифровке объектов культурного наследия и собственности;

развивать институциональную способность для обеспечения наилучшего использования финансирования, улучшения управления наследием и осуществления реконструкции; а также разрабатывать проекты для культурного наследия, поддержки культурной жизнеспособности и культурных обменов, предоставляя поддержку и ресурсы художникам, писателям, музыкантам и другим профессионалам в сфере культуры, а также финансируя инициативы, гранты и программы резиденций.

Это важный фундамент для того, чтобы ответственность для России за посягательство на нашу идентичность наступила. Уже начинаем работу над имплементацией! - подчеркнула Евгения Кравчук.

Напомним

В понедельник, 24 июня, в Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ. Как заявила глава украинской делегации, народный депутат Мария Мезенцева, Парламентская Ассамблея намерена принять ряд резолюций в поддержку Украины.