Киев • УНН
Летняя сессия ПАСЕ приняла украинскую резолюцию "Противодействие стиранию культурной идентичности во времена войны и мира", которая осуждает систематическую политику РФ по русификации и уничтожению украинского культурного наследия с 2014 года на оккупированных территориях, признавая ее военным преступлением и геноцидом против украинской идентичности.
На летней сессии ПАСЕ поддержали резолюцию Украины "Противодействие стиранию культурной идентичности во время войны и мира". Об этом рассказала член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.
Детали
Народный депутат подчеркнула, что этот документ содержит беспрецедентные положения по поддержке нашей культуры и сохранения украинской идентичности. Резолюцию поддержали 103 голосами "За".
По словам Кравчук, резолюция осуждает систематическую государственную политику русификации, осуществляемую рф с 2014 года на оккупированных территориях Украины, включая отрицание украинской культурной идентичности, языка, литературы и истории.
За время агрессии было разрушено или повреждено более тысячи объектов культурного наследия Украины!
К тому же в документе четко закреплено, что умышленное уничтожение культурного наследия и стирание культурной идентичности в Украине являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и свидетельствуют о конкретном геноцидном намерении уничтожить украинскую национальную идентичность.
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Кравчук рассказала, что резолюция содержит призыв к государствам:
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Кроме того, государства-члены организации будут помогать Украине:
Это важный фундамент для того, чтобы ответственность для России за посягательство на нашу идентичность наступила. Уже начинаем работу над имплементацией!
Напомним
В понедельник, 24 июня, в Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ. Как заявила глава украинской делегации, народный депутат Мария Мезенцева, Парламентская Ассамблея намерена принять ряд резолюций в поддержку Украины.