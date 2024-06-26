В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) состоятся дебаты и голосование по трем резолюциям по Украине. Также дипломаты обсудят, в частности, вопрос возвращения в Украину депортированных детей и пленных журналистов. Об этом рассказала народный депутат, член ПАСЕ Ирина Констанкевич в среду в эфире телемарафона, передает УНН.

На сегодня есть три резолюции и по ним будут голосования. Они крайне важны для Украины. Один доклад касается санационной политики... Также еще одно важное направление, посвященное стиранию национальной идентичности и культурной самобытности - заявила Констанкевич.

Она рассказала, что состоится ряд сайд-ивентов, которые будут посвящены Украине. В частности, сегодня, 26 июня, одно и мероприятий будет посвящено пленным журналистам.

В рамках сайд-ивента Парламентской ассамблеи Совета Европы завтра, 27 июня, обсудят вопрос возвращения украинских детей.

"Сегодня концентрированный украинский день... началась активная работа. Сейчас в политических группах работает Омбудсман Лубинец, который общается относительно судьбы украинских детей", - рассказала нардеп.

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