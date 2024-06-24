Летняя сессия ПАСЕ стартовала в Страсбурге.
В Страсбурге началась летняя сессия ПАСЕ, и Парламентская ассамблея намерена принять ряд резолюций в поддержку Украины, сообщила глава украинской делегации, народный депутат Мария Мезенцева в Telegram, пишет УНН.
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"Летняя сессия в ПАСЕ уже началась. ожидается голосование следующих ключевых резолюций: юридические аспекты агрессии рф против Украины; роль санкций в противодействии агрессивной войне рф против Украины; противодействие искоренению культурной идентичности во время войны и в мирное время", - написала Мезенцева.
Также, по ее словам, состоится и награждение выдающихся женщин премией Vigdis Prize.
Член делегации, нардеп Евгения Кравчук добавила в Facebook, что сегодня окончательно утвердили повестку дня сессии ПАСЕ, и перечислила среди важнейших событий: "выборы Генсека организации во вторник и ряд дебатов и голосований по резолюциям в поддержку Украины - настоящий украинский день в среду".
Кроме того, по ее словам, утвердили проведение слушаний со срочной процедурой "Вызовы для демократии в Грузии".
По данным Кравчук, в четверг проведут дебаты и голосование по резолюции в поддержку перемещенных лиц Украины. Также, по ее словам, будет официальный старт сети парламентариев ПАСЕ по возвращению похищенных рф и депортированных украинских детей.
Ожидается, что украинская делегация вместе с группой ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe проведет мероприятие с призывом освободить украинских журналистов, которых удерживает россия.
В рамках сессии откроется выставка "Postcards from Ukraine", которая покажет разрушение россией культурных памятников Украины и сожженные войной украинские книги из Харькова.
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