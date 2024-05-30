Комитет ПАСЕ призывает страны ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины

Комиссия по вопросам миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала страны Европы продлить срок ранее предоставленной временной защиты для украинских беженцев, или найти новые пути для законного пребывания украинцев на территориях этих государств. об этом УНН пишет со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Необходимо обеспечить законное и юридически безопасное присутствие населения Украины на своей территории и облегчение доступа искателей убежища к имеющимся правам - указано в документе.

Документ касается перемещенных лиц из-за пределов Украины, которые пользуются временной защитой в Европе.

В частности, комиссия просит государства-члены ЕС предоставить украинцам, которые пользуются временной защитой, право на постоянное проживание в принимающей стране после трехлетнего периода проживания.

Напомним

Сенат Польши принял законопроект о продлении временной защиты и помощи украинским беженцам, спасающимся от российского вторжения, до 30 сентября 2025 года, включая доступ к медицинским и социальным выплатам, жилью и образовательным стипендиям.

Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно