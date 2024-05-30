Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Комитет ПАСЕ призывает страны ЕС продлить временную защиту беженцам из Украины
Миграционная комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала европейские страны продлить временную защиту, предоставляемую украинским беженцам, или найти новые способы их законного пребывания, обеспечив их безопасное присутствие и облегчив доступ к существующим правилам.
Глава МИД Норвегии: Украина может применить оружие с Запада против россии в россии
Министр иностранных дел Норвегии Аспен Барт Эде заявил, что Украина по международному праву в рамках защиты своей территории имеет право "атаковать Россию внутри России".
Инфляция, несмотря на войну, остается на низком уровне: Национальный банк Украины объяснил почему
В марте и апреле рост потребительских цен в Украине замедлился до 3,2%. Достижение соответствующего показателя связано с рядом факторов, о которых говорится в отчете НБУ.
Суд арестовал экс-военкома Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн
Суд арестовал бывшего Одесского военного комиссара Евгения Борисова с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен по подозрению в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 миллионов гривен.
Bloomberg: в Швеции готовы заблокировать импорт российского газа, если Венгрия помешает санкциям ЕС
Швеция угрожает в одностороннем порядке заблокировать импорт российского сжиженного природного газа, если Венгрия будет препятствовать санкциям ЕС в отношении российского СПГ.
Уже 10-й случай за май: из Тисы достали тело еще одного утопленника
Тело 10-го утонувшего с начала мая человека было извлечено из реки Тиса румынскими пограничниками недалеко от украинского населенного пункта Большой Бычков.
Конкуренция за квалифицированных специалистов способствует повышению зарплат - НБУ
Из-за войны наблюдается значительная нехватка персонала и конкуренция за квалифицированных работников, что создает условия для повышения заработной платы, но напряженная ситуация на рынке труда сохранится еще некоторое время.
Упали с высоты ориентировочно 1,5 м: в веревочном парке Ужгорода пострадали 16 детей
16 детей получили травмы после того, как в веревочном парке в Ужгороде оборвался трос, в результате чего они упали с высоты около 1,5 метра.
НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT
НАТО имеет только 5% мощностей противовоздушной обороны, необходимых для защиты своего восточного фланга, согласно собственным внутренним расчетам НАТО.
Столтенберг: Украина может одержать победу при надежной поддержке союзников по НАТО
Украина все еще может выиграть войну при постоянной и надежной поддержке союзников по НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.