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Комітет ПАРЄ закликає країни ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України

Комітет ПАРЄ закликає країни ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України

Київ • УНН

 • 32680 перегляди

Міграційна комісія Парламентської асамблеї Ради Європи закликала європейські країни продовжити тимчасовий захист, що надається українським біженцям, або знайти нові способи їх законного перебування, забезпечивши їх безпечну присутність і полегшивши доступ до існуючих правил.

Комісія з питань міграції Парламентської асамблеї Ради Європи закликала країни Європи продовжити термін раніше наданого тимчасового захисту для українських біженців, або знайти нові шляхи для законного перебування українців на територіях цих держав. Про це УНН пише з посиланням на сайт ПАРЄ.

Необхідно забезпечити законну та юридично безпечну присутність населення України на своїй території та полегшення доступу шукачів притулку до наявних прав

– зазначено у документі.

Документ стосується переміщених осіб з-за меж України, які користуються тимчасовим захистом в Європі.

Зокрема, комісія просить держави-члени ЄС надати українцям, які користуються тимчасовим захистом, право на постійне проживання в приймаючій країні після трирічного періоду проживання.

Нагадаємо

Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про продовження тимчасового захисту та допомоги українським біженцям, які рятуються від російського вторгнення, до 30 вересня 2025 року, включно з доступом до медичних та соціальних виплат, житла та освітніх стипендій.

Швеція планує зміни для біженців з України: що відомо07.05.24, 11:08 • 50579 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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