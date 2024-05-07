Швеція планує зміни для біженців з України: що відомо
Київ • УНН
Шведський уряд планує дозволити українцям реєструватися в реєстрі населення та отримувати номер соціального страхування після одного року проживання у країні замість трьох років, як це було раніше, нові правила набудуть чинності з 1 листопада.
Уряд Швеції планує зміни для українців, зокрема, влада країни хоче, щоб українці могли реєструватися через рік перебування у країні, а не три, як це було раніше. Нові правила набудуть чинності 1 листопада. Про це повідомляє Sveriges radio, пише УНН.
Деталі
За чинними правилами, українці повинні прожити у Швеції три роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення, та перш ніж вони зможуть отримати номер соціального страхування.
Але влада Швеції хоче, щоб українці могли реєструватися через рік перебування. Уряд планує, аби нові правила набули чинності 1 листопада.
Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною.Крім того, через свій номер соціального страхування вони можуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшує можливості контактів з органами влади та, наприклад, з дитячою школою,
Зареєстровані в національному реєстрі українці можуть брати участь у програмі агентства з працевлаштування, яка підтримує вивчення шведської мови та допомагає з пошуком роботи.
Участь у програмі дозволить отримувати більше грошей, ніж отримують українці. Сьогодні українці отримують допомогу від Міграційного агентства Швеції у розмірі 71 шведська крона на день (7 євро), а з участю у програмі - 308 шведських крон (30 євро).
Нагадаємо
Ірландський уряд розглядає можливість подальшого скорочення виплат для українських біженців на тлі напруженості всередині коаліції з цього питання.