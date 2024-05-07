Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно

Правительство Швеции планирует изменения для украинцев, в частности, власти страны хотят, чтобы украинцы могли регистрироваться через год пребывания в стране, а не три, как это было раньше. Новые правила вступят в силу 1 ноября. Об этом сообщает Sveriges radio, пишет УНН.

Детали

По действующим правилам, украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут занести в реестр населения, и прежде чем они смогут получить номер социального страхования.

Но власти Швеции хотят, чтобы украинцы могли регистрироваться через год пребывания. Правительство планирует, чтобы новые правила вступили в силу 1 ноября.

Это означает, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, через свой номер социального страхования они могут получить идентификационный номер банка, что облегчает возможности контактов с органами власти и, например, с детской школой, - заявила министр по вопросам миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Зарегистрированные в национальном реестре украинцы могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и помогает с поиском работы.

Участие в программе позволит получать больше денег, чем получают украинцы. Сегодня украинцы получают помощь от Миграционного агентства Швеции в размере 71 шведская крона в день (7 евро), а с участием в программе - 308 шведских крон (30 евро).

Напомним

Ирландское правительство рассматривает возможность дальнейшего сокращения выплат для украинских беженцев на фоне напряженности внутри коалиции по этому вопросу.