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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ: що важливого для України

Київ • УНН

 • 25246 перегляди

Літня сесія ПАРЄ стартувала у Страсбурзі.

У Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ: що важливого для України

У Страсбурзі розпочалася літня сесія ПАРЄ, і Парламентська Асамблея має намір ухвалити низку резолюцій на підтримку України, повідомила очільниця української делегації, народна депутатка Марія Мезенцева у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Літня сесія в ПАРЄ вже розпочалася. Очікується голосування таких ключових резолюцій: юридичні аспекти агресії рф проти України; роль санкцій у протидії агресивній війні рф проти України; протидія викорінення культурної ідентичності під час війни та у мирний час", - написала Мезенцева.

Також, з її слів, відбудеться й нагородження видатних жінок премією Vigdis Prize.

Член делегації, нардепка Євгенія Кравчук додала у Facebook, що сьогодні остаточно затвердили порядок денний сесії ПАРЄ, і перечислила серед найважливіших подій: "вибори Генсека організації у вівторок та низка дебатів і голосувань щодо резолюцій на підтримку України - справжній український день у середу".

Окрім того, з її слів, затвердили проведення слухань за терміновою процедурою "Виклики для демократії в Грузії".

За даними Кравчук, у четвер проведуть дебати та голосування щодо резолюції на підтримку переміщених осіб України. Також, з її слів, буде офіційний старт мережі парламентарів ПАРЄ щодо повернення викрадених рф і депортованих українських дітей.

Очікується, що українська делегація разом з групою ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe проведе захід із закликом звільнити українських журналістів, яких утримує росія.

У межах сесії відкриється виставка "Postcards from Ukraine", що покаже руйнування росією культурних памʼяток України та спалені війною українські книжки із Харкова.

Комітет ПАРЄ закликає країни ЄС продовжити тимчасовий захист біженцям з України30.05.24, 17:48 • 32681 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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