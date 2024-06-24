У Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ: що важливого для України
Київ • УНН
Літня сесія ПАРЄ стартувала у Страсбурзі.
У Страсбурзі розпочалася літня сесія ПАРЄ, і Парламентська Асамблея має намір ухвалити низку резолюцій на підтримку України, повідомила очільниця української делегації, народна депутатка Марія Мезенцева у Telegram, пише УНН.
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"Літня сесія в ПАРЄ вже розпочалася. Очікується голосування таких ключових резолюцій: юридичні аспекти агресії рф проти України; роль санкцій у протидії агресивній війні рф проти України; протидія викорінення культурної ідентичності під час війни та у мирний час", - написала Мезенцева.
Також, з її слів, відбудеться й нагородження видатних жінок премією Vigdis Prize.
Член делегації, нардепка Євгенія Кравчук додала у Facebook, що сьогодні остаточно затвердили порядок денний сесії ПАРЄ, і перечислила серед найважливіших подій: "вибори Генсека організації у вівторок та низка дебатів і голосувань щодо резолюцій на підтримку України - справжній український день у середу".
Окрім того, з її слів, затвердили проведення слухань за терміновою процедурою "Виклики для демократії в Грузії".
За даними Кравчук, у четвер проведуть дебати та голосування щодо резолюції на підтримку переміщених осіб України. Також, з її слів, буде офіційний старт мережі парламентарів ПАРЄ щодо повернення викрадених рф і депортованих українських дітей.
Очікується, що українська делегація разом з групою ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe проведе захід із закликом звільнити українських журналістів, яких утримує росія.
У межах сесії відкриється виставка "Postcards from Ukraine", що покаже руйнування росією культурних памʼяток України та спалені війною українські книжки із Харкова.
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