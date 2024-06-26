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На літній сесії ПАРЄ говоритимуть про повернення дітей та визволення із полону журналістів

Київ • УНН

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Літня сесія ПАРЄ зосереджена на Україні, обговорюючи повернення депортованих дітей, звільнення захоплених журналістів і резолюції про політику санкцій і стирання національної ідентичності.

На літній сесії ПАРЄ говоритимуть про повернення дітей та визволення із полону журналістів

В Парламентській  Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудуться дебати та голосування щодо трьох резолюцій по Україні. Також дипломати обговорять, зокрема, питання повернення в Україну депортованих дітей та полонених журналістів. Про це розповіла народна депутатка, членкиня ПАРЄ Ірина Констанкевич у середу в ефірі телемарафону, передає УНН

На сьогодні є три резолюції і  по них будуть голосування. Вони вкрай важливі для України. Одна доповідь стосується санкційної політики... Також ще один великий напрямок, який присвячений  стиранню національної ідентичності та культурної ідентичності

- заявила Констанкевич.

Вона розповіла, що відбудеться низка сайд-івентів, які будуть присвячені Україні. Зокрема, сьогодні, 26 червня, один із заходів буде присвячений полоненим журналістам. 

В рамках сайд-івенту Парламентської Асамблеї Ради Європи завтра, 27 червня обговорять питання повернення українських дітей. 

"Сьогодні концентрований український  день... почалась  активна робота. Зараз в політичних групах працює Омбудсман Лубінець, який спілкується щодо долі українських дітей", - розповіла нардеп. 

У Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ: що важливого для України24.06.24, 16:17 • 25246 переглядiв

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