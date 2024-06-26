На літній сесії ПАРЄ говоритимуть про повернення дітей та визволення із полону журналістів
Київ • УНН
Літня сесія ПАРЄ зосереджена на Україні, обговорюючи повернення депортованих дітей, звільнення захоплених журналістів і резолюції про політику санкцій і стирання національної ідентичності.
В Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудуться дебати та голосування щодо трьох резолюцій по Україні. Також дипломати обговорять, зокрема, питання повернення в Україну депортованих дітей та полонених журналістів. Про це розповіла народна депутатка, членкиня ПАРЄ Ірина Констанкевич у середу в ефірі телемарафону, передає УНН.
На сьогодні є три резолюції і по них будуть голосування. Вони вкрай важливі для України. Одна доповідь стосується санкційної політики... Також ще один великий напрямок, який присвячений стиранню національної ідентичності та культурної ідентичності
Вона розповіла, що відбудеться низка сайд-івентів, які будуть присвячені Україні. Зокрема, сьогодні, 26 червня, один із заходів буде присвячений полоненим журналістам.
В рамках сайд-івенту Парламентської Асамблеї Ради Європи завтра, 27 червня обговорять питання повернення українських дітей.
"Сьогодні концентрований український день... почалась активна робота. Зараз в політичних групах працює Омбудсман Лубінець, який спілкується щодо долі українських дітей", - розповіла нардеп.
У Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ: що важливого для України24.06.24, 16:17 • 25246 переглядiв