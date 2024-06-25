В стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская делегация презентовала выставку "Открытки из Украины" и проект виртуальной реальности "Жить войной" о жутких реалиях жизни в условиях войны. Об этом сообщил нардеп и член делегации в ПАСЕ Павел Сушко, передает УНН.

По его словам, благодаря специальным 3D-шлемам каждый может воочию увидеть Украину настоящего, страдающего от российской военной агрессии.

"На выставке представлены фотографии культурного наследия Украины. Они подчеркивают резкий контраст между ее довоенной красотой и разрушениями из-за полномасштабной российской агрессии. Также презентовали книги, пострадавшие от ракетных обстрелов Харьковской типографии — как символ культурных и интеллектуальных потерь Украины из-за российского террора", - резюмировал Сушко.

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