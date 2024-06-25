У ПАРЄ презентували проект віртуальної реальності "Жити війною": кожен може на власні очі побачити Україну сьогодення
Київ • УНН
Українська делегація представила в Парламентській асамблеї Ради Європи виставку "Листівки з України" та проект віртуальної реальності "Жити війною", що демонструють реалії життя в понівеченій війною Україні через російську агресію.
У стінах Парламентської асамблеї Ради Європи українська делегація презентувала виставку "Листівки з України" та проект віртуальної реальності "Жити війною" про моторошні реалії життя в умовах війни. Про це повідомив нардеп та член делегації в ПАРЄ Павло Сушко, передає УНН.
За його словами, завдяки спеціальним 3D-шоломам кожен може на власні очі побачити Україну сьогодення, що потерпає від російської військової агресії.
"На виставці представлені фотографії культурної спадщини України. Вони підкреслюють різкий контраст між її довоєнною красою та руйнуваннями через повномасштабну російську агресію. Також президентовано книги, що постраждали від ракетного обстрілу Харківської друкарні — як символ культурних та інтелектуальних втрат України через російський терор", - резюмував Сушко.
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