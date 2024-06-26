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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення міжнародного механізму для виплат постраждалим внаслідок війни

Київ • УНН

 • 54010 перегляди

ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає, що кошти із заморожених російських активів будуть спрямовані на відбудову України та виплату компенсацій внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення міжнародного механізму для виплат постраждалим внаслідок війни

Сьогодні, 26 червня в ПАРЄ ухвалили резолюцію про роль санкцій у протидії загарбницькій війні російської федерації проти України, яка передбачає, що кошти від заморожених активів рф використають для відбудови України і компенсацію для ВПО.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Гроші від заморожених активів рф мають піти на відбудову України і компенсацію, в тому числі для ВПО! В ПАРЄ ухвалено резолюцію про роль санкцій у протидії загарбницькій війні російської федерації проти України

 - пише Гончаренко. 

Нардеп зазначає, що цей документ передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, який буде спрямований на компенсацію для постраждалих у війні та на відбудову України.

Крім того, резолюція запроваджує суттєві обмежувальні заходи проти росії: встановлення ліміту цін на нафту та заходи експортного контролю; адресні санкції проти осіб і компаній, які безпосередньо беруть участь у війні рф проти України; створення реєстру осіб та компаній в країнах-членах Ради Європи, які підтримують війну проти України

 - додає він.

Нагадаємо

Сьогодні, 26 червня в ПАРЄ ухвалили резолюцію "Правові та правозахисні аспекти агресії російської федерації проти України" у якому пропонують створити спецтрибунал по росії. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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