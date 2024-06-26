ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення міжнародного механізму для виплат постраждалим внаслідок війни

Сьогодні, 26 червня в ПАРЄ ухвалили резолюцію про роль санкцій у протидії загарбницькій війні російської федерації проти України, яка передбачає, що кошти від заморожених активів рф використають для відбудови України і компенсацію для ВПО.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Гроші від заморожених активів рф мають піти на відбудову України і компенсацію, в тому числі для ВПО! В ПАРЄ ухвалено резолюцію про роль санкцій у протидії загарбницькій війні російської федерації проти України

Нардеп зазначає, що цей документ передбачає створення міжнародного компенсаційного механізму, який буде спрямований на компенсацію для постраждалих у війні та на відбудову України.

Крім того, резолюція запроваджує суттєві обмежувальні заходи проти росії: встановлення ліміту цін на нафту та заходи експортного контролю; адресні санкції проти осіб і компаній, які безпосередньо беруть участь у війні рф проти України; створення реєстру осіб та компаній в країнах-членах Ради Європи, які підтримують війну проти України