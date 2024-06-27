В ПАСЕ приняли резолюцию, осуждающую действия в Грузии
Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую действия в Грузии, в частности касается закона об "иностранных агентах" и силовом разгоне протестующих, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, осуждающую действия в Грузии, в частности касается закона об "иностранных агентах" и силовом разгоне протестующих, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
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"В ПАСЕ только что принята резолюция, осуждающая действия в Грузии. В частности, это касается принятия так называемого закона об "иноагентах" и силовом разгоне протестующих. А также Ассамблея осуждает скандальные изменения в Избирательный кодекс, которые фактически уменьшают кворум членов ЦИК для принятия решений", - указал Гончаренко.
В ПАСЕ сегодня ожидается принятие резолюции о помощи украинским беженцам и переселенцам - нардеп27 июня 2024, 06:33 • 18838 просмотров