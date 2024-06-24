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Боррель пригрозив Грузії "закриттям дверей" для вступу до ЄС

Київ • УНН

 • 16922 перегляди

Грузія ризикує закрити свої двері для членства в ЄС, якщо продовжить ухвалювати суперечливі закони, заявив Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель

Боррель пригрозив Грузії "закриттям дверей" для вступу до ЄС

Міністри закордонних справ країн ЄС обговорюють ситуацію в Грузії  через затвердження закону про "іноагентів". Як заявив Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель,  якщо влада країни "продовжить йти тим самим шляхом",  двері для вступу Грузії до Європейського Союзу будуть зачинені. Про це повідомляє УНН

 Двері для вступу Грузії до Європейського Союзу відкриті. Але якщо уряд продовжить йти тим самим шляхом, продовжить робити те, що робить, ці двері буде зачинено. І грузинський народ платитиме за наслідки, страждатиме від того, що європейська перспектива буде зменшена або навіть скасована

- заявив Боррель.

Він також повідомив, що сьогодні презентує міністрам закордонних справ країн ЄС  документ із варіантами дій, які може зробити ЄС в короткостроковій і середньостроковій перспективі для того, щоб  ситуація в Грузії покращилась. 

"Не чекайте сьогодні конкретних рішень, це політичні дебати щодо орієнтації. Але в короткостроковій перспективі є заходи, які можуть бути вжиті, наприклад: припинення підтримки через Європейський фонд миру; припинення політичних контактів на високому рівні; або розгляд можливості припинення частини фінансової підтримки, яка надходить безпосередньо уряду", - повідомив Боррель.

Нагадаємо  

Парламент Тбілісі остаточно ухвалив спірний закон про "іноагентів" 14 травня. Нова норма зобов'язує НУО та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, реєструватися як "іноземні агенти".

Європейський Союз допускає, що на тлі закону "про іноагентів", який ухвалили у Грузії, ЄС може переглянути безвізовий режим з Тбілсі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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