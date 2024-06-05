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На тлі закону про "іноагентів" в ЄС можуть переглянути безвіз з Грузією

На тлі закону про "іноагентів" в ЄС можуть переглянути безвіз з Грузією

Київ • УНН

 • 19740 перегляди

ЄС може переглянути безвізовий режим з Грузією через прийнятий в країні закон про іноземних агентів, оскільки це може порушити умови лібералізації візового режиму.

Європейський Союз допускає, що на тлі закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії, ЄС може переглянути безвізовий режим з Тбілсі. Про це заявив посол ЄС в Грузії Павел Герчинський, пише УНН з посиланням на Грузия Online.

Деталі

Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, дипломат сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

Після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" ми маємо перевірити, чи діють ще умови лібералізації візового режиму щодо Грузії

- зауважив посол.

Він також пояснив, що для призупинення безвізу на шість місяців потрібні голоси не всіх членів, а більшості. На думку дипломата,  буде розглянуто як один із варіантів, і країни-члени ухвалять рішення.

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Однак він занепокоєний тим, що у разі призупинення безвізу постраждають прості громадяни Грузії, які "заплатять дуже високу ціну".

Я не впевнений, що це те, чого ми хочемо досягти як Європейський Союз. Це моя особиста думка. Однак рішення буде досягнуто країнами-членами найближчими тижнями"

- підсумував посол ЄС в Грузії.

Нагадаємо

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян своєї країни зібрати підписи для проведення референдуму стосовно закону про "іноагентів" після того, як провладна парламентська більшість подолала її вето на цей документ. 

США переглянуть співпрацю з Грузією та запроваджують візові обмеження через закон про "іноземних агентів"24.05.24, 11:11 • 19117 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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