На тлі закону про "іноагентів" в ЄС можуть переглянути безвіз з Грузією

Європейський Союз допускає, що на тлі закону про іноагентів, який ухвалили у Грузії, ЄС може переглянути безвізовий режим з Тбілсі. Про це заявив посол ЄС в Грузії Павел Герчинський, пише УНН з посиланням на Грузия Online.

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Коментуючи можливість перегляду безвізового режиму для Грузії, дипломат сказав, що лібералізація візового режиму для країни погоджувалась із певними умовами.

Після ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" ми маємо перевірити, чи діють ще умови лібералізації візового режиму щодо Грузії

Він також пояснив, що для призупинення безвізу на шість місяців потрібні голоси не всіх членів, а більшості. На думку дипломата, буде розглянуто як один із варіантів, і країни-члени ухвалять рішення.

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Однак він занепокоєний тим, що у разі призупинення безвізу постраждають прості громадяни Грузії, які "заплатять дуже високу ціну".

Я не впевнений, що це те, чого ми хочемо досягти як Європейський Союз. Це моя особиста думка. Однак рішення буде досягнуто країнами-членами найближчими тижнями"