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Президентка Грузії закликає громадян до референдуму щодо закону про "іноагентів"

Президентка Грузії закликає громадян до референдуму щодо закону про "іноагентів"

Київ • УНН

 • 26527 перегляди

Президентка Грузії закликала громадян збирати підписи для референдуму проти суперечливого закону про "іноземних агентів" після того, як парламент подолав її вето.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала громадян своєї країни зібрати підписи для проведення референдуму стосовно закону про "іноагентів" після того, як провладна парламентська більшість подолала її вето. Про це вона заявила під час відеозвернення до протестувальників, які зібралися біля парламенту пише "Ехо Кавказа", передає УНН.

Деталі 

Президентка Грузії, звертаючись до учасників протесту у Тбілісі, розкритикувала 84 депутатів, які проголосували за закон про "іноагентів", заявивши, що вони "не зможуть змінити майбутнє цієї країни".

Ми повинні все зробити для того, щоб підготуватися до 26 жовтня, яке буде нашою відповіддю на сьогоднішній день

– зазначила Зурабішвілі

Вона закликала грузинів зібрати підписи для підписання подання про референдум.

США переглянуть співпрацю з Грузією та запроваджують візові обмеження через закон про "іноземних агентів"24.05.24, 11:11 • 19117 переглядiв

Та енергія, яка є у вас, має бути спрямована на те, щоб зібрати підписи та принести до мене, щоб я підписала заклик до референдуму — хочемо європейське майбутнє чи російське рабство. (...) Ми всі разом маємо підготувати 26 жовтня. Я поряд із вами. Я це ви. А ви є я

- заявила президентка Грузії. 

Доповнення

Парламент Грузії подолав вето президента на закон про "іноагентів", який критики називають російським. 84 голосами депутати проголосували за ухвалення законопроєкту у його первісному вигляді.

Практично вся опозиція на знак протесту залишила засідання і не брала участі у голосуванні. 

Довідково

Згідно з Конституцією Грузії, президент може на вимогу парламенту, уряду або щонайменше 200 тисяч виборців призначити референдум із питань, визначених Конституцією і законом, протягом 30 днів після надходження вимоги про його проведення.

Нагадаємо

В ЄС попередили, що ухвалення закону про "іноагентів" передбачає відступ від трьох із дев'яти євроінтеграційних рекомендацій для Тбілісі. У Євросоюзі закликали Грузію повернутися на шлях до ЄС і відмовитись від підтримки цього документу. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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