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США переглянуть співпрацю з Грузією та запроваджують візові обмеження через закон про "іноземних агентів"

США переглянуть співпрацю з Грузією та запроваджують візові обмеження через закон про "іноземних агентів"

Київ • УНН

 • 19114 перегляди

Сполучені Штати починають переглядати двосторонню співпрацю з Грузією і вводять візові обмеження через грузинський закон про "іноземних агентів", який підриває демократію і придушує інакомислення.

США розпочинають перегляд двостороннього співробітництва з Грузією та запроваджують обмеження щодо видачі віз через закон про "іноагентів". Про це йдеться у заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, яка розміщена на сайті Держдепу, передає УНН.

Деталі

США вважають, що закон про іноземних агентів перешкоджає незалежним ЗМІ, які працюють над тим, щоб забезпечити грузинам доступ до високоякісної інформації. 

Оскільки громадяни Грузії виступили проти цього закону, ми побачили чіткі ознаки кампанії залякування та застосування насильства для придушення інакомислення. Як "закон про національну безпеку", так і репресивна тактика, що використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і йдуть в розріз з давньою метою Грузії, відображеною в її конституції, – євроатлантичною інтеграцією та стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами

– заявив Блінкен.

Зазначається, що у відповідь на дії правлячої партії Грузії Державний департамент запроваджує нову політику обмежень у видачі віз для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних або причетних до підриву демократії в Грузії, а також членів їхніх сімей. Це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства та свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства чи залякування.

Також США переглянуть двостороннє співробітництва між з Грузією.

Ми продовжуємо сподіватися, що лідери Грузії переглянуть проект закону та зроблять кроки для просування вперед демократичних і євроатлантичних прагнень своєї країни. Переглядаючи відносини між нашими двома країнами, ми будемо враховувати дії Грузії, плануючи свої власні

– додав він.

Нагадаємо

Сенат США готує двопартійний законопроект про введення санкцій проти грузинських політиків, відповідальних за закон про іноземних агентів, який перешкоджає євроатлантичній інтеграції Грузії.

"Ви ж бачите, що сталося з Фіцо": прем'єр Грузії назвав "винних" у замаху на словацького колгу та заявив про "погрози" від єврокомісара23.05.24, 17:27 • 19785 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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