США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

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В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце
Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.
Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия
Российское нападение на Харьковскую область убило и ранило людей, разрушило типографию и сожгло 50 000 книг, продемонстрировав войну России против человечности и нормальной жизни.
Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА
По Макеевке Луганской области нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, людям предлагают выезжать.
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Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области
Три семьи с 6 детьми в возрасте от 1 до 9 лет вернули с оккупированной россией территории Херсонской области.
На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте
Две девушки в возрасте 18 и 14 лет выпрыгнули с 9-го этажа многоэтажки в Шостке, Сумская область, и погибли на месте. Их мотивы поступка сейчас выясняет полиция.
Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго
Украина сталкивается с постоянным дефицитом электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии по всей стране с 00:00 до 24:00 и экстренного импорта электроэнергии из соседних стран.
В Киеве пьяный мужчина ударил ножом пассажира метро, его задержали
В Киеве во время конфликта на станции метро «Вокзальная» пьяный 29-летний мужчина ударил складным ножом в живот 24-летнего пассажира. Мужчину задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
50 осужденных, которые захотели мобилизоваться, уже освободил суд
Хмельницкий горрайонный суд разрешил освободить 50 осужденных из исправительной колонии для прохождения военной службы.