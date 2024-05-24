США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

США начинают пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией и вводят ограничения по выдаче виз из-за закона об "иноагентах". Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое размещено на сайте Госдепа, передает УНН.

Детали

США считают, что закон об иностранных агентах препятствует независимым СМИ, которые работают над тем, чтобы обеспечить грузинам доступ к высококачественной информации.

Поскольку граждане Грузии выступили против этого закона, мы увидели четкие признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления инакомыслия. Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и идут в разрез с давней целью Грузии, отраженной в ее конституции, - евроатлантической интеграцией и стратегическим партнерством с Соединенными Штатами - заявил Блинкен.

Отмечается, что в ответ на действия правящей партии Грузии Государственный департамент вводит новую политику ограничений в выдаче виз для Грузии, которая будет касаться лиц, ответственных или причастных к подрыву демократии в Грузии, а также членов их семей. Это касается лиц, ответственных за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии путем кампании насилия или запугивания.

Также США пересмотрят двустороннее сотрудничества между с Грузией.

Мы продолжаем надеяться, что лидеры Грузии пересмотрят проект закона и предпримут шаги для продвижения вперед демократических и евроатлантических стремлений своей страны. Пересматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии, планируя свои собственные - добавил он.

Напомним

Сенат США готовит двухпартийный законопроект о введении санкций против грузинских политиков, ответственных за закон об иностранных агентах, который препятствует евроатлантической интеграции Грузии.

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