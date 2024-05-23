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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Вы же видите, что произошло с Фицо": премьер Грузии назвал "виновных" в покушении на словацкого коллегу и заявил об "угрозах" от еврокомиссара

"Вы же видите, что произошло с Фицо": премьер Грузии назвал "виновных" в покушении на словацкого коллегу и заявил об "угрозах" от еврокомиссара

Киев  •  УНН

23 мая 2024, 14:27  •  6148 просмотра

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «партию глобальной войны» в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил, что он может стать следующей мишенью, предполагая, что опасная сила пытается дестабилизировать Грузию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за покушение на его словацкого коллегу Роберта Фицо на "партию глобальной войны" и предположил, что следующей целью может стать он сам, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Я подчеркиваю, что, по предварительной информации, за нападением на премьер-министра обнаруживаются следы спецслужбы одной из стран, которая особенно тесно связана с партией глобальной войны

 - говорится в заявлении Кобахидзе, опубликованном в Facebook.

"В целях превенции" премьер решил рассказать об "угрозах", которые он получил от "одного из еврокомиссаров". Имя Кобахидзе не называет. Утверждается, что разговор касался закона об иноагентах.

"В разговоре со мной еврокомиссар перечислил целый ряд мер, которые западные политики могут принять после преодоления вето по закону о прозрачности. При перечислении этих мер он упомянул: "Вы же видите, что произошло с Фицо, и вам следует быть очень осторожным", - пишет премьер.

Премьер Грузии заявил о существовании компромата на "глобальную партию войны".

По мнению Кобахидзе, эта параллель "напомнит нам, что в лице партии глобальной войны мы имеем дело с чрезвычайно опасной силой". Она "готова на все, чтобы принести хаос в Грузию", добавляет он.

"Я уверен, что их планы и на этот раз не увенчаются успехом, и в Грузии обязательно сохранится мир и политическая стабильность, что является необходимым условием развития страны", - говорится в заявлении.

Напомним

59-летний Роберт Фицо был тяжело ранен в результате покушения 15 мая в словацком городе Гандлова. По данным СМИ, по делу арестовали 71-летнего писателя и политического активиста Юрия Цинтулу. Свои мотивы он объяснил несогласием с политикой правительства.

Покушение произошло в условиях напряженной и сильно поляризованной обстановки в словацком обществе.

Осенью прошлого года Роберт Фицо возглавил правительство Словакии уже в третий раз. Его партия придерживается евроскептической и националистической ориентации. Перед выборами она выступала за ограничение военной помощи Украине и резкое усиление миграционного контроля. Сам Фицо настаивал на воздержании от санкций против россии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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