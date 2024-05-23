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"Ви ж бачите, що сталося з Фіцо": прем'єр Грузії назвав "винних" у замаху на словацького колгу та заявив про "погрози" від єврокомісара

"Ви ж бачите, що сталося з Фіцо": прем'єр Грузії назвав "винних" у замаху на словацького колгу та заявив про "погрози" від єврокомісара

Київ • УНН

 • 19785 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив "партію глобальної війни" у замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і заявив, що він може стати наступною мішенню, припускаючи, що небезпечна сила намагається дестабілізувати Грузію.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за замах на його словацького колегу Роберта Фіцо на "партію глобальної війни" та припустив, що наступною метою може стати він сам, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Я наголошую, що, за попередньою інформацією, за нападом на прем'єр-міністра виявляються сліди спецслужби однієї з країн, яка особливо тісно пов'язана з партією глобальної війни

 - йдеться у заяві Кобахідзе, опублікованій у Facebook.

"З метою превенції" прем'єр вирішив розповісти про "погрози", які він отримав від "одного з єврокомісарів". Ім'я Кобахідзе не називає. Стверджується, що розмова стосувалася закону про іноагентів.

"У розмові зі мною єврокомісар перерахував цілу низку заходів, які західні політики можуть вжити після подолання вето згідно із законом про прозорість. При перерахуванні цих заходів він згадав: "Ви ж бачите, що сталося з Фіцо, і вам слід бути дуже обережним", - пише прем'єр.

Прем'єр Грузії заявив про існування компромату на "глобальну партію війни".

На думку Кобахідзе, ця паралель "нагадає нам, що в особі партії глобальної війни ми маємо справу з надзвичайно небезпечною силою". Вона "готова на все, щоби принести хаос до Грузії", додає він.

"Я впевнений, що їхні плани і цього разу не увінчаються успіхом, і в Грузії обов'язково збережеться мир і політична стабільність, що є необхідною умовою розвитку країни", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

59-річного Роберта Фіцо було тяжко поранено внаслідок замаху 15 травня в словацькому місті Гандлова. За даними ЗМІ, у справі заарештували 71-річного письменника та політичного активіста Юрія Цинтулу. Свої мотиви він пояснив незгодою із політикою уряду.

Замах стався в умовах напруженої та сильно поляризованої обстановки у словацькому суспільстві.

Восени минулого року Роберт Фіцо очолив уряд Словаччини вже втретє. Його партія дотримується євроскептичної та націоналістичної орієнтації. Перед виборами вона виступала за обмеження військової допомоги Україні та різке посилення міграційного контролю. Сам Фіцо наполягав на утриманні від санкцій проти росії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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