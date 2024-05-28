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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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27 мая 2024, 06:59  •  162343 просмотра

Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"

Президент Грузии призвала граждан собирать подписи на референдуме против противоречивого закона об «иностранных агентах» после того, как парламент преодолел ее вето, пообещав подготовиться к ответу 26 октября.

Новости Мира •   •  662 просмотра
Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"

В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине военной поддержки на сумму не менее 126 миллионов евро в этом году, подтвердив участие в коалиции F-16, Международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки крупнокалиберных боеприпасов.

Война •   •  2079 просмотра
В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

Супруги, которые чудом выжили после авиаудара российской авиации по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, обратились в полицию: женщина получила легкие ранения, а муж не пострадал.

Общество •   •  3342 просмотра
Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

Завтра в Украине не планируют отключать свет

По данным "Укрэнерго", 29 мая в Украине не ожидается отключений электроэнергии.

Общество •   •  4881 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать свет

Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель

Министры обороны ЕС обсудят снятие ограничений на возможность Украины поражать цели в РФ переданным ей вооружением, поскольку некоторые страны-члены уже начали решать этот вопрос.

Война •   •  6656 просмотра
Некоторые страны ЕС отменили ограничения для Украины на использование оружия для ударов по территории рф - Боррель

Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн

Бывшему заместителю главы Офиса президента Андрею Смирнову избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен по подозрению в незаконном обогащении на сумму 15,7 миллиона гривен.

политика •   •  6305 просмотра
Суд назначил экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову залог в 10 млн грн

Взрывы прогремели на Полтавщине: в ОВА уверяют - попаданий и пострадавших нет

Во время воздушной тревоги в Полтавской области были слышны взрывы, но, по данным областной военной администрации, никаких попаданий или жертв не зафиксировано.

Война •   •  9442 просмотра
Взрывы прогремели на Полтавщине: в ОВА уверяют - попаданий и пострадавших нет

От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  11535 просмотра
От Испании будет дополнительная ПВО – Зеленский

Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Украина решительно осуждает попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник, что нарушает международное право и резолюции ООН, и призывает усилить давление на Пхеньян для обеспечения стабильности и безопасности.

Война •   •  11803 просмотра
Украина осуждает попытку КНДР запустить разведывательный спутник - МИД

Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники

По сообщениям, военная колонна загорелась на объездной дороге в белгородской области России, вероятно, из-за атаки украинского беспилотника.

Новости Мира •   •  10516 просмотра
Атаковал украинский беспилотник? В рф на дороге загорелась колонна военной техники