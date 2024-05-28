Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан своей страны собрать подписи для проведения референдума по закону об "иноагентах" после того, как провластное парламентское большинство преодолело ее вето. Об этом она заявила во время видеообращения к протестующим, которые собрались возле парламента пишет "Эхо Кавказа", передает УНН.

Детали

Президент Грузии, обращаясь к протестующим в Тбилиси, раскритиковала 84 депутатов, проголосовавших за закон об "иноагентах", заявив, что они "не смогут изменить будущее этой страны".

Мы должны все сделать для того, чтобы подготовиться к 26 октября, которое будет нашим ответом на сегодняшний день - отметила Зурабишвили

Она призвала грузин собрать подписи для подписания представления о референдуме.

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Та энергия, которая есть у вас, должна быть направлена на то, чтобы собрать подписи и принести ко мне, чтобы я подписала призыв к референдуму - хотим европейское будущее или российское рабство. (...) Мы все вместе должны подготовить 26 октября. Я рядом с вами. Я это вы. А вы - это я - заявила президент Грузии.

Дополнение

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об "иноагентах", который критики называют российским. 84 голосами депутаты проголосовали за принятие законопроекта в его первоначальном виде.

Практически вся оппозиция в знак протеста покинула заседание и не участвовала в голосовании.

Справочно

Согласно Конституции Грузии, президент может по требованию парламента, правительства или не менее 200 тысяч избирателей назначить референдум по вопросам, определенным Конституцией и законом, в течение 30 дней после поступления требования о его проведении.

Напомним

В ЕС предупредили, что принятие закона об "иноагентах" предусматривает отступление от трех из девяти евроинтеграционных рекомендаций для Тбилиси. В Евросоюзе призвали Грузию вернуться на путь в ЕС и отказаться от поддержки этого документа.