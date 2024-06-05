На фоне закона об "иноагентах" в ЕС могут пересмотреть безвиз с Грузией

Європейський Союз допускаю, шо на тлі закону про іноагентів, яскравий ухвалили у Грузії, ЄС може переглянути безвізовий режим з Тбілсі. Про це заявив посол ЄС у Грузії Павло Горчинський, пише УНН з посиланням на Грузія Online.

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Комментируя возможность пересмотра безвизового режима для Грузии, дипломат сказал, что либерализация визового режима для страны соглашалась с определенными условиями.

После принятия закона "о прозрачности иностранного влияния" мы должны проверить, действуют ли еще условия либерализации визового режима в отношении Грузии - заметил посол.

Он также пояснил ,что для приостановки безвиза на шесть месяцев требуются голоса не всех членов, а большинства. По мнению дипломата, будет рассмотрен как один из вариантов, и страны-члены примут решение.

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Однако он обеспокоен тем, что в случае приостановки безвиза пострадают простые граждане Грузии, которые "заплатят очень высокую цену".

Я не уверен, что это то, чего мы хотим достичь как Европейский Союз. Это мое личное мнение. Однако решение будет достигнуто странами-членами в ближайшие недели" - подытожил посол ЕС в Грузии.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан своей страны собрать подписи для проведения референдума в отношении закона об "иноагентах" после того, как провластное парламентское большинство преодолело ее вето на этот документ.

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