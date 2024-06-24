Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают ситуацию в Грузии из-за утверждения закона об "иноагентах". Как заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, если власти страны "продолжат идти по тому же пути", двери для вступления Грузии в Европейский Союз будут закрыты. Об этом сообщает УНН.

Двери для вступления Грузии в Европейский Союз открыты. Но если правительство продолжит идти по тому же пути, продолжит делать то, что делает, эта дверь будет закрыта. И грузинский народ будет платить за последствия, страдать не от того, что европейская перспектива будет уменьшена или даже отменена - заявил Боррель.

Он также сообщил, что сегодня представит министрам иностранных дел стран ЕС документ с вариантами действий, которые может предпринять ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе для того, чтобы ситуация в Грузии улучшилась.

"Не ждите сегодня конкретных решений, это политические дебаты по ориентации. Но в краткосрочной перспективе есть меры, которые могут быть приняты, например: прекращение поддержки через Европейский фонд мира; прекращение политических контактов на высоком уровне; или рассмотрение возможности прекращения части финансовой поддержки, которая поступает непосредственно правительству", - сообщил Боррель.

Напомним

Парламент Тбилиси окончательно принял спорный закон об "иноагентах" 14 мая. Новая норма обязывает НПО и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за рубежа, регистрироваться как "иностранные агенты".

Европейский Союз допускает, что на фоне закона "об иноагентах", который приняли в Грузии, ЕС может пересмотреть безвизовый режим с Тбилси.