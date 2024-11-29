В Тбилиси продолжаются столкновения между силовиками и протестующими, есть пострадавшие: фото и видео с места происшествия

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Возле парламента Грузии обострилась ситуация между правоохранителями и протестующими. Полиция применила водометы и слезоточивый газ, есть раненые с обеих сторон, начались задержания.

Ситуация между правоохранителями и участниками митинга у здания парламента Грузии обострилась. Об этом сообщает Первый канал Грузии (1tv), передает УНН.

детали

Спецназ включил водометы, чтобы оттеснить людей от здания парламента Грузии. Также правоохранители применяли слезоточивый газ и перцовый баллончики.

В ответ на эти жесткие методы протестующие бросали в сторону полицейских различные предметы.

Местные СМИ сообщают о раненых, их количество уточняется. Сейчас начались задержания протестующих. Силовики зачистили территорию перед Парламентом Грузии. Вместо этого демонстранты начали строить баррикады и устраивать костры.

В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что акция вышла за пределы норм закона.

"Акция возле парламента вышла за пределы установленных законом норм, участники акции бросали в сторону правоохранителей различные предметы, в результате чего трое сотрудников МВД получили ранения. Полиция прибегла к установленным законом мерам и применила специальные средства", 

- заявили в МВД Грузии.

МВД призывает каждого участника митинга не совершать противоправных действий и подчиняться указаниям правоохранителей.

Врачи оказывают первую помощь пострадавшим у здания Парламента Грузии.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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