В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
15:42 • 58377 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
14:57 • 68113 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 100709 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 105176 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 105925 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 103531 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 141928 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 212580 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213035 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195811 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Южная Корея не продаст Украине ЗРК Cheongung: что помешало

Южная Корея не продаст Украине ЗРК Cheongung: что помешало

 • 20638 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 116293 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

13:57 • 56315 просмотра
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

15:12 • 18099 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

16:21 • 44680 просмотра
публикации
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

16:21 • 44680 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 116293 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 145551 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 170207 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 212580 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

17:20 • 9818 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

13:57 • 56315 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 110811 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 113694 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 108683 просмотра
Актуальное
В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы

В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы

Киев  •  УНН

 • 3089 просмотра

Read in English

В Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протесты после заявления премьер-министра об отказе от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Протестующие перекрыли проспект Руставели, власти стягивают силовиков и водометы.

В Грузии начались протесты в ответ на объявление правительства о приостановке переговоров ЕС, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

Проспект Руставели в Тбилиси снова перекрыт - никаких акций на сегодня заранее не объявлялось, это стихийный протест в ответ на объявление правительства о приостановлении переговоров ЕС.

Поводом стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что власти Грузии отказываются от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

После этого через соцсети мгновенно начали собираться акции протеста, на проспекте Руставели проходит одна из них.

Участники акции заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление европейской интеграции.

Акции проходят также возле офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиде, Батуми. Начинается сбор на акцию в Гори.

Добавим

По данным СМИ, сейчас происходит мобилизация силовиков на площади Свободы в Тбилиси, в нескольких сотнях метров от протестной акции перед парламентом Грузии. Подогнанные водометы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
parlament-gruziiПарламент Грузии
iraklii-kobakhidzeИраклий Кобахидзе
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hruziia-krainaГрузия