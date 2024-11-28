В Грузии вспыхнули протесты из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС: власти стягивают силовиков и водометы

В Грузии начались протесты в ответ на объявление правительства о приостановке переговоров ЕС, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

Проспект Руставели в Тбилиси снова перекрыт - никаких акций на сегодня заранее не объявлялось, это стихийный протест в ответ на объявление правительства о приостановлении переговоров ЕС.

Поводом стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который сообщил, что власти Грузии отказываются от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года.

После этого через соцсети мгновенно начали собираться акции протеста, на проспекте Руставели проходит одна из них.

Участники акции заявляют, что это решение является предательством интересов страны и нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление европейской интеграции.

Акции проходят также возле офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиде, Батуми. Начинается сбор на акцию в Гори.

Добавим

По данным СМИ, сейчас происходит мобилизация силовиков на площади Свободы в Тбилиси, в нескольких сотнях метров от протестной акции перед парламентом Грузии. Подогнанные водометы.