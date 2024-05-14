После принятия закона об иноагентах парламент Грузии ввел "красный уровень"

В парламенте Грузии после принятия закона об иноагентах введен "красный уровень", поэтому депутаты и сотрудники должны покинуть здание, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия"

"В парламенте Грузии введен "красный уровень" - это означает, что здание должны покинуть все депутаты и сотрудники, кроме самого необходимого персонала. Список тех, кто имеет право остаться в здании, утвердил руководитель аппарата", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, сколько будет действовать красный уровень безопасности на данный момент неизвестно.

Парламент Грузии принял противоречивый закон об иноагентах на фоне протестов

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, которую стране пройдут парламентские выборы.