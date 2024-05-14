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Після ухвалення закону про іноагентів парламент Грузії запровадив "червоний рівень"

Після ухвалення закону про іноагентів парламент Грузії запровадив "червоний рівень"

Київ • УНН

 • 16505 перегляди

Парламент Грузії запровадив "червоний рівень" безпеки, вимагаючи від усіх депутатів і співробітників, окрім основного персоналу, покинути будівлю, після ухвалення суперечливого закону про іноземних агентів на тлі протестів.

У парламенті Грузії після ухвалення закону про іноагентів запроваджено "червоний рівень", тож депутати та співробітники мають залишити будівлю, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія"

"У парламенті Грузії запроваджено "червоний рівень" - це означає, що будівлю мають залишити всі депутати та співробітники, крім найнеобхіднішого персоналу. Список тих, хто має право залишитись у будівлі, затвердив керівник апарату", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, скільки буде діяти червоний безпековий рівень на даний момент невідомо.

Парламент Грузії ухвалив суперечливий закон про іноагентів на тлі протестів14.05.24, 15:09 • 18746 переглядiв

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".

Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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parlament-hruziiПарламент Грузії
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