Після ухвалення закону про іноагентів парламент Грузії запровадив "червоний рівень"
Київ • УНН
Парламент Грузії запровадив "червоний рівень" безпеки, вимагаючи від усіх депутатів і співробітників, окрім основного персоналу, покинути будівлю, після ухвалення суперечливого закону про іноземних агентів на тлі протестів.
У парламенті Грузії після ухвалення закону про іноагентів запроваджено "червоний рівень", тож депутати та співробітники мають залишити будівлю, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія"
"У парламенті Грузії запроваджено "червоний рівень" - це означає, що будівлю мають залишити всі депутати та співробітники, крім найнеобхіднішого персоналу. Список тих, хто має право залишитись у будівлі, затвердив керівник апарату", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє видання, скільки буде діяти червоний безпековий рівень на даний момент невідомо.
Парламент Грузії ухвалив суперечливий закон про іноагентів на тлі протестів14.05.24, 15:09 • 18746 переглядiв
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вчергове закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати закон про "іноагентів".
Також очільниця країни озвучила альтернативну пропозицію: відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада, після того, яку країні пройдуть парламентські вибори.