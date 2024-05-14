На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 13 человек

Сотрудники МВД Грузии во время митинга в Тбилиси против закона об иноагентах задержали 13 человек в административном порядке. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает УНН.

Задержанным вменяется в вину неповиновение законному требованию полицейских и мелкое хулиганство в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса административных правонарушений.

По данным СМИ, среди задержанных активист Лазаре Григориадис.

В МВД заявляют, что действия протестующих вышли за пределы мирных манифестаций после того, как парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял законопроект об иноагентах.

Протестующие повредили металлические ограждения у центрального входа и проникли на территорию законодательного органа.

"Сейчас поврежденные участниками митинга защитные металлические ограждения восстановлены. Участники митинга имеют возможность выразить свой протест на территории, прилегающей к парламенту, в соответствии с законом. МВД еще раз призывает организаторов и участников митинга подчиняться законным требованиям правоохранителей", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним

Парламент Грузии в третьем окончательном чтении поддержал законопроект об иноагентах. 84 депутата проголосовали за, 30 - против.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз призвала правящую партию "Грузинская мечта" отозвать закон об "иноагентах".

Также глава страны озвучила альтернативное предложение: отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября, после того, которую стране пройдут парламентские выборы.