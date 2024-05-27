Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"

Юридический комитет парламента Грузии не поддержал позицию президента страны Саломи Зурабишвили по закону об "иноагентах". Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет УНН.

Детали

Зурабишвили вернула в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния" с одной поправкой - она предлагает отменить его через день после привлечения.

Правящая партия "Грузинская мечта" планирует преодолеть вето президента. Она имеет для этого достаточно голосов. Голосование на заседании сессии должно состояться завтра, 28 мая.

Отмечается, что 26 мая, в День независимости Грузии Зурабишвили представила общественности "Грузинскую хартию", предложив партиям подписать документ, который предусматривает в частности отмену закона об "иноагентах" после парламентских выборов.

Напомним

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на противоречивый "закон об иностранных агентах", назвав его препятствием на европейском пути Грузии и противоречащим Конституции и европейским стандартам.