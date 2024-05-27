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Парламентский комитет Грузии не поддержал вето президента на закон об "иноагентах"
Юридический комитет парламента Грузии не поддержал вето президента Саломе Зурабишвили на законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - так называемый закон об "иноагентах".
Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине бить по военным целям на территории рф
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров ЕС разрешить Украине наносить удары по военным целям в россии и предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, для защиты от российских атак на гражданское население.
Bloomberg: в ЕС думают над путем от Саммита мира до возможных переговоров в Саудовской Аравии с участием россии осенью
ЕС рассматривает вопрос о том, как перейти от предстоящего Саммита мира в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием россии.
ЕС ввел санкции против медведчука и марчевского
Европейский Союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины виктора медведчука, пророссийского пропагандиста артема марчевского и сайта Voice of Europe.
Мэр Тернополя заявил, что мошенники на фейковой странице в соцсетях от его имени просят денег
Городской голова Тернополя Сергей Надал предупредил о мошенниках, которые создали фейковую страницу в социальных сетях от его имени и присылают сообщения с просьбой о деньгах, о чем он сообщил в полицию как о мошенничестве.
С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник
С бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет из-за проблем со здоровьем.
Столтенберг: важно предоставить Украине помощь для обеспечения ее готовности к немедленному членству, когда это позволят политические условия
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что важно помочь Украине обеспечить ее готовность к немедленному членству в НАТО, когда это позволят политические условия, одновременно рассматривая возможность усиления роли НАТО в предоставлении устойчивой долгосрочной поддержки Украине.
С начала года украинцы потеряли более 6 тысяч мобильных телефонов: какие бренды самые популярные среди воров
С начала 2024 года украинцы потеряли более 6,6 тыс. мобильных телефонов, среди которых чаще всего воруют бренды Xiaomi, Samsung и iPhone.
СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны россии, который координирует поставки вражеских КАБов и "Искандеров"
СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны рф алексею криворучко, который координирует поставки управляемых авиационных бомб и баллистических ракет «Искандер», используемых российскими войсками для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Партизаны провели разведку НПЗ в ставропольском крае рф - "АТЕШ"
Партизаны провели разведку активно работающего российского нефтеперерабатывающего завода в городе Светоград ставропольского края, который, вероятно, обеспечивает потребности российских войск на юго-восточном фронте в горючем.