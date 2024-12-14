В Тбилиси протестуют против кандидата в президенты без высшего образования

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 97974 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 125860 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 113718 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 131681 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 125908 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 132388 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 134195 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 135475 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 203729 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150621 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударных дронов

 • 20151 просмотра
В Черкасской области раздаются взрывы: что происходит в регионе

В Черкасской области раздаются взрывы: что происходит в регионе

 • 14126 просмотра
Генсек НАТО призвал не разглашать детали мирного соглашения между Украиной и рф: «Давайте делать это за закрытыми дверями»

Генсек НАТО призвал не разглашать детали мирного соглашения между Украиной и рф: «Давайте делать это за закрытыми дверями»

 • 19609 просмотра
Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

Совбез ООН проведет заседание по массированной атаке рф по Украине

 • 23363 просмотра
Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

03:24 • 23102 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 106290 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 105925 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 125860 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

 • 131681 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 137831 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 52524 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 70071 просмотра
Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

Актриса Анна Сагайдачная во второй раз стала мамой: родилась девочка

 • 67570 просмотра
"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

"Очень стабильно": Джимми Киммел раскопал старые твиты Трампа о Time после признания человеком года

 • 70825 просмотра
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

 • 82400 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Тбилиси протестуют против кандидата в президенты без высшего образования

В Тбилиси протестуют против кандидата в президенты без высшего образования

Киев  •  УНН

 • 6040 просмотра

Read in English

Под парламентом Грузии собрались протестующие против единого кандидата в президенты Михеила Кавелашвили. Демонстранты пришли с дипломами, подчеркивая отсутствие высшего образования у кандидата.

В Тбилиси под зданием парламента продолжает расти количество участников митинга. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Протестующие выступают на фоне выборов президента, где единственным кандидатом является представитель провластной партии Михеил Кавелашвили. 

Image

К митингующим присоединилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее приход вызвал одобрительные аплодисменты среди присутствующих.

Image

Участники акции также привлекли внимание жестом протеста: многие из них пришли с собственными дипломами, подчеркивая, что Кавелашвили не имеет высшего образования, что стало предметом общественного обсуждения. 

Image

Этот факт, по словам митингующих, символизирует кризис в управлении страной. Кавелашвили ранее не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии из-за отсутствия диплома, что теперь вызывает дополнительное беспокойство в контексте его президентских амбиций. 

Митингующие планируют оставаться под зданием парламента в течение всего дня.

Напомним,

Возле парламента Грузии собрались протестующие перед президентскими выборами с единственным кандидатом от правящей партии Михеилом Кавелашвили, который в прошлом был футболистом

В Тбилиси протестуют перед выборами президента с единым кандидатом14 дек. 2024, 04:36 • 10013 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
parlament-gruziiПарламент Грузии
tbilisiТбилиси
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
hruziia-krainaГрузия