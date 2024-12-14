В Тбилиси протестуют против кандидата в президенты без высшего образования

В Тбилиси под зданием парламента продолжает расти количество участников митинга. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Протестующие выступают на фоне выборов президента, где единственным кандидатом является представитель провластной партии Михеил Кавелашвили.

К митингующим присоединилась действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ее приход вызвал одобрительные аплодисменты среди присутствующих.

Участники акции также привлекли внимание жестом протеста: многие из них пришли с собственными дипломами, подчеркивая, что Кавелашвили не имеет высшего образования, что стало предметом общественного обсуждения.

Этот факт, по словам митингующих, символизирует кризис в управлении страной. Кавелашвили ранее не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии из-за отсутствия диплома, что теперь вызывает дополнительное беспокойство в контексте его президентских амбиций.

Митингующие планируют оставаться под зданием парламента в течение всего дня.

Напомним,

Возле парламента Грузии собрались протестующие перед президентскими выборами с единственным кандидатом от правящей партии Михеилом Кавелашвили, который в прошлом был футболистом

В Тбилиси протестуют перед выборами президента с единым кандидатом